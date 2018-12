﻿ Трамп рассказал, сколько продлится "закрытие" правительства США, Mixnews.lv

В мире |

Правительство США не вернется к полноценной работе, пока демократы в конгрессе не утвердят фиансирование стены на границе с Мексикой, заявил президент Дональд Трамп. 9 из 15 американских министерств начали сворачивать работу на прошлой неделе из-за бюджетного кризиса, пишет Русская служба BBC.

"Не могу сказать, когда правительство возобновит работу. Этого точно не пройзойдет, пока у нас не будет стены, ограды, как бы они ни хотели ее называть. Я могу называть ее, как им угодно, но суть от этого не меняется. Это преграда от людей, которые пытаются проникнуть в страну", - заявил Трамп.

"Это барьер от наркотиков. Знаете, сегодня в мире есть большая проблема. Это торговля людьми, и мы этого не потерпим. Мы очень много работаем, чтобы поймать торговцев людьми. Они - плохие люди. Мы не можем сделать этого без барьера. Мы не можем их поймать без стены", - добавил президент.

В этом году частичный "шатдаун" - прекращение работы ряда федеральных структур - наступает уже в третий раз. Это происходит, когда республиканцы и демократы в конгрессе не могут совместно утвердить бюджет, как правило из-за принципиальных разногласий по каким-то вопросам.

Таким вопросом в очередной раз стало финансирование стены на границе с Мексикой. Трамп требует выделить на проект 5,7 млрд долларов. Палата представителей США на прошлой неделе одобрила финансирование, но демократы в сенате собирались голосовать против.

Представители партий попытались договориться, но у них не вышло, и в минувшую субботу девять федеральных министерств, в том числе госдепартамент, министерства внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции начали постепенно сворачивать работу.

Трамп тогда заявил, что республиканцы "готовы к очень долгому противостоянию".

