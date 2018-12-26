﻿ За негативное отношение к Эстонии будут наказывать, Mixnews.lv

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За негативное отношение к Эстонии будут наказывать (5)

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В мире | 26 декабря 2018 года, 15:43

В Эстонии приняли закон, согласно которому создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением, передает Rus.ERR.

В Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики. За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.

Во избежание правовых пробелов в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства, или действующим в его интересах, или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонской Республики, а также поддержка такой деятельности. Также будет уточнен состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Саня21 минуту назад
Умники,а вы не задумывались что ваш принцип жить -чем хуже тем лучше-годится для очень близоруких ,ограниченных особей?Так можно легко самим угодить в свой же капкан,который вы готовите для других.
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Alex8 минут назад
В Эстонии маразм крепчает.
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Latviešu Patriots12 минут назад
Sava valsts ir jāaizsargā, arī no melu izplatītājiem!
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