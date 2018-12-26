﻿ За негативное отношение к Эстонии будут наказывать, Mixnews.lv

В мире |

В Эстонии приняли закон, согласно которому создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике будет считаться преступлением, передает Rus.ERR.

В Пенитенциарный кодекс Эстонии внесены изменения, которые уточнят состав преступлений, направленных против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонской Республики. За совершение преступлений против Эстонской Республики будет установлена ответственность и для юридических лиц.

Во избежание правовых пробелов в качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведдеятельность, осуществляемая служащим служб разведки или безопасности иностранного государства, или действующим в его интересах, или по его заданию другим лицом и направленная против безопасности Эстонской Республики, а также поддержка такой деятельности. Также будет уточнен состав преступлений, направленных на создание или поддержание негативного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на должностное лицо.

Фото: pixabay.com