﻿ Найдено письмо Кеннеди, в котором он уверял, что защитит Санту от русских, Mixnews.lv

Найдено письмо Кеннеди, в котором он уверял, что защитит Санту от русских (10)

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В мире | 26 декабря 2018 года, 13:15

35-й президент США Джон Кеннеди в октябре 1961 года ответил на письмо маленькой девочки, которая переживала о судьбе Санта-Клауса.

Американский лидер заверил малышку, что Санта жив и здоров и что он как президент сделает всё, чтобы защитить его от ядерного уничтожения. Письмо опубликовал в Twitter историограф Майкл Бешлосс.

"Дорогая Мишель, я был рад получить от тебя письмо о том, что необходимо попытаться остановить русских от бомбардировки Северного полюса и угрозы жизни Санта-Клауса", — написал Кеннеди 28 октября 1961 года, когда в отношениях между двумя ядерными сверхдержавами была напряжённость.

"Я разделяю твоё беспокойство по поводу атмосферных испытаний в СССР не только для Северного полюса, но и для государств во всём мире; не только для Санта-Клауса, но и для всех людей", — отмечал президент.

При этом он заверил маленькую девочку, что "разговаривал с Сантой вчера" и "с ним всё в порядке".

Источик: L!FE

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
Вася2 часа назад
Кеннеди забыл сказать девочки что США единственная страна в мире которая скинула ядерную бомбу на мирных жителей.
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yes2 часа назад
гном извращенец опять набухался
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yes3 часа назад
и за это его замочили русские?
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