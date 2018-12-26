﻿ Почти два млн французов готовы судиться с властями из-за экологии, Mixnews.lv

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Петиция с призывом подать в суд на правительство Франции за бездействие в сфере защиты окружающей среды, опубликованная на прошлой неделе четырьмя неправительственными организациями, набрала более 1,7 миллиона подписей.

Неправительственные организации Notre Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l"Homme, Greenpeace France и Oxfam France на прошлой неделе опубликовали на сайте L'affaire du Siecle петицию под названием "Климат: прекратим бездействие, призовем к справедливости!" (CLIMAT: STOP À L'INACTION, DEMANDONS JUSTICE!).

Авторы петиции призывают "подать в суд на французские власти, чтобы потребовать соблюдать экологические обязательства и защищать жизни, территории и права" французов.

Всего организаторы планируют собрать два миллиона подписей.

Министр окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи, комментируя петицию, отметил, что был "приятно удивлен" активностью французских граждан в сфере защиты природы. Вместе с тем, он подчеркнул, что сам подпишет "только петицию с призывом о защите окружающей среды, а не с призывом подать в суд на власти страны".

"Речь идет скорее о политическом рычаге воздействия, а не о реальном иске. НПО играют роль стимуляторов общественного мнения... Однако не в суде мы будем снижать выбросы в атмосферу", - заявил министр в интервью газете Parisien.

Источник: РИА Новости