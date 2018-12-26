﻿ Израиль нанес по иранским объектам в Сирии масштабный удар, Mixnews.lv

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25 декабря Армия обороны Израиля задействовала свою систему ПРО в связи с запусками ракет с территории Сирии. Был нанесен ответный удар по иранским объектам вблизи Дамаска. Атака велась с самолетов Израиля, находившихся в ливанском воздушном пространстве.

В Дамаске заявили, что речь идет о самой масштабной израильской атаке после инцидента 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, пытаясь контратаковать самолеты ЦАХАЛа, по ошибке сбили российский самолет-разведчик Ил-20, что привело к гибели 15 российских военнослужащих.

Израильские СМИ сообщают со ссылкой на неофициальные источники в Сирии, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет, передает NEWSru Israel.

Сайт Nziv со ссылкой на ливанский источник сообщает, что в результате удара по целям в Сабуре, к западу от Дамаска был уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства (дальность до 75 км), который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада.

Кроме того, в районе Дамаска был атакован штаб террористической организации "Хизбалла", расположенный в местной школе. В Сабуре был обстрелян штаб 4-й сирийской дивизии, в Катане - штаб 10-й сирийской дивизии. В районе города Аль-Таль, к северу от Дамаска, был атакован военный завод. Кроме того, удары были нанесены по штабу 68-й сирийской бригады и 137-му артиллерийскому дивизиону в районе Хан аш-Шейха.

Государственный телеканал Сирии SANA сообщает, что сирийская противовоздушная оборона (ПВО) отразила атаку нескольких израильских ракет.

"Наши средства ПВО столкнулись с ракетами, запущенными израильскими военными самолетами с ливанских территорий, и сбили большинство из них до того, как они достигли своих целей", - заявил военный источник.

По его данным, в результате нападения был обстрелян склад оружия, а три солдата получили ранения.