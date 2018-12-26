﻿ Берлин воспротивился размещению ядерных ракет в Европе, Mixnews.lv

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Берлин воспротивился размещению ядерных ракет в Европе (14)

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В мире | 26 декабря 2018 года, 21:43

Берлин выступит против размещения в Европе ядерных ракет средней дальности в случае разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую позицию озвучил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью агентству DPA.

«Европа ни в коем случае не должна становиться ареной для дебатов о наращивании вооружений. Развертывание новых ракет средней дальности встретят в Германии с большим сопротивлением», — приводит его слова газета Tiroler Tageszeitung.

Как объяснил глава МИД, логика наращивания вооружений возникла во времена холодной войны и прежняя политика не поможет «ответить на вопросы современности».

«Наращивание ядерных вооружений, совершенно точно, неправильный ответ», — резюмировал Маас.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США подписали в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (1–5,5 тыс. км) и малой (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.

Источник: ИЗВЕСТИЯ

Фото: mil.ru

Комментарии 14
yes2 часа назад
СЩА ещё никогда ни кого не спасли, одни разрухи, ИРак Ливия, Сирия Вьетнам и т.д.
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yes2 часа назад
России с ЕС надо новый договор заключить а не размещению и не производству этих ракет и слать СЩА накуй со всей армией к себе за лужу и пускай там ставят ракеты где нибудь на границе с мексикой, от СЩА одни беды, война и разруха
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yes2 часа назад
теперь надеюсь для долбоклювов понятно кому выгодно выйти из договора не возпроизведению ракет сред. и малых мощностей. они СЩА не угрожают, ны выход из договора и начнут ставить ракеты по европу ни у кого не спрашивая ставя нас сами жителей ЕС под ещё больший обстрел
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