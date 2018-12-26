﻿ Берлин воспротивился размещению ядерных ракет в Европе, Mixnews.lv

В мире |

Берлин выступит против размещения в Европе ядерных ракет средней дальности в случае разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую позицию озвучил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас в интервью агентству DPA.

«Европа ни в коем случае не должна становиться ареной для дебатов о наращивании вооружений. Развертывание новых ракет средней дальности встретят в Германии с большим сопротивлением», — приводит его слова газета Tiroler Tageszeitung.

Как объяснил глава МИД, логика наращивания вооружений возникла во времена холодной войны и прежняя политика не поможет «ответить на вопросы современности».

«Наращивание ядерных вооружений, совершенно точно, неправильный ответ», — резюмировал Маас.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР и США подписали в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (1–5,5 тыс. км) и малой (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.

Источник: ИЗВЕСТИЯ

Фото: mil.ru