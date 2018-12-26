﻿ В Индии появилась скульптура Санты из тысячи пластиковых бутылок, Mixnews.lv

В Индии появилась скульптура Санты из тысячи пластиковых бутылок (3)

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В мире | 26 декабря 2018 года, 17:56

Индийский скульптор Сударсан Паттнаик создал на пляже в городе Пури гигантскую фигуру Санта-Клауса с использованием 10 тыс. пластиковых бутылок, пишет ТАСС.

"Я хочу призвать людей победить пластиковое загрязнение. Люди должны присоединиться ко мне, чтобы в конце концов защитить благоприятную для человека окружающую среду", - цитирует художника телеканал NDTV.

В работе скульптору помогали студенты местного художественного колледжа. Паттнаик подчеркнул, что все пластиковые бутылки, которые использовались при изготовлении этой рождественской инсталляции, потом будут отданы на переработку, и ни одна из них не останется на пляже.

Сударсан Паттнаик - автор работ из песка, он представлял Индию на более 50 фестивалях и чемпионатов пляжной скульптуры и выиграл призы в 27 из них.

Комментарии 3
Сане1 час назад
Там все твои куказябры за всё время.
Возможно не всё ты писал, но за базар будешь отвечать.
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Сане1 час назад
Саня, ты всё о себе да про себя. Ты бы лучше о людях бы подумал.
Твоя речь такая красивая, что я уже подал на тебя коллективную заявку в ПБ и в коммиссию по этике. Посмотрим как ты будешь оправдываться в кабинете перед комиссией перед штрафом.
Это тебе подарок на НОВЫЙ ГОД. =)
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Саня2 часа назад
Пидорасы хотят, чтобы еду и напитки продавали исключительно в ладони.
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