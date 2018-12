﻿ В Индии появилась скульптура Санты из тысячи пластиковых бутылок, Mixnews.lv

В мире |

Индийский скульптор Сударсан Паттнаик создал на пляже в городе Пури гигантскую фигуру Санта-Клауса с использованием 10 тыс. пластиковых бутылок, пишет ТАСС.

Indian sand artist @sudarsansand attempted a new world record on Christmas Eve after creating a giant Santa Claus out of plastic bottles to convey a “green” message to #BeatPlasticPollution. pic.twitter.com/v80uY1dg4d