﻿ В Бразилии рождественская елка убила четырех человек, Mixnews.lv

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В бразильском городе Аракажу на севере страны рухнула 120-метровая искусственная елка, приготовленная к рождественским и новогодним праздникам. Отмечается, что в результате инцидента погибли четыре человека — рабочие, занимавшиеся установкой елки.

Сколько именно весило алюминиевое дерево, неизвестно. Причины случившегося пока также не называются, но местная полиция уже начала расследование.

Упавшая в Аракажу елка претендует на место в Книге рекордов Гиннесса, как самое высокое искусственное дерево. Нынешний рекорд также принадлежит бразильцам — искусственная елка высотой в 110,11 метра была установлена в этом же городе в 2007 году.

Источник: RN

Фото: pixabay.com