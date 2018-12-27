﻿ Комик Зеленский собрался в президенты Украины, Mixnews.lv

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Украинский комик, бывший участник КВН Владимир Зеленский дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором впервые признался, что собирается баллотироваться в президенты Украины в марте 2019 года.

По данным опросов, Зеленский занимает второе место по популярности в стране после Юлии Тимошенко.

"Об участии в выборах я очень думаю, склоняюсь… Если стану президентом, буду советоваться с женой, но Раисой Максимовной она не станет. В Донбассе надо прекратить стрельбу, любой вариант "мы туда пойдем армией" я отметаю сразу. Крым — наша земля. На концерте в Берлине я набил морду зрителю, который поднял российский флаг и сказал что-то гадкое об Украине. Надо ли вступать в НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут. Петр Порошенко — как очень средний фильм в кинотеатре: смотришь — и у тебя разочарование. Украина должна быть очень либеральной и свободной. Я хочу, чтобы здесь бабки были в безопасности, чтобы приезжали все мировые компании. Кто нас захватит, если тут будут арабы, китайцы, американцы?", - сказал Зеленский.

31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы.

Источник: Meduza

Фото: ru.wikipedia.org