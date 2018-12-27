﻿ СМИ: Трампа "отмазал" от службы во Вьетнаме врач, знакомый с его отцом, Mixnews.lv

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Нынешний президент США Дональд Трамп избежал призыва в армию в 1960-е годы, в разгар войны во Вьетнаме, благодаря связям отца, пишет газета The New York Times.

Издание ссылается на сведения, поступившие от дочерей нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна, скончавшегося в 2007 году. Как утверждают женщины, их отец часто рассказывал о том, что он оказал услугу строительному магнату Фреду Трампу (1905-1999), поставив его сыну ненастоящий диагноз. Речь шла о костных наростах на пятках, которые входили в список заболеваний, позволявших в то время законно уклониться от военной службы.

Костные наросты на ногах были диагностированы у Трампа в 1968 году, то есть в период активных боевых действий во Вьетнаме с участием армии США. До этого Трампу четыре раза давали отсрочку от военной службы в связи с учебой, пишет газета.

Между тем журналистам не удалось обнаружить документы, которые подтверждали бы, что Браунстайн действительно проводил осмотр Трампа и мог выдумать заболевание по просьбе отца последнего.

Дочери доктора утверждают, что Браунстайн пошел на это, поскольку нуждался в ответных услугах со стороны Трампа-старшего. "Я знаю, что это была услуга (со стороны отца)", - говорит 56-летняя дочь Ларри, доктор Элиза Браунстайн. Такого же мнения придерживается и ее 53-летняя сестра Шерон Кессел.

Эскулап Лари Браунстайн в 1960-е годы арендовал кабинет в здании в нью-йоркском районе Куинс, которое принадлежало магнату, передает ТАСС. По словам дочерей врача, если у их отца возникали какие-то проблемы со зданием и арендой, то Браунстайн звонил Фреду Трампу, и тот немедленно решал все вопросы.

Браунстайн неоднократно давал понять, что никакого заболевания ног у Трампа-младшего не было, говорят его дочери. Они также не исключают, что их отец вообще не проводил медосмотр.

По словам женщин, их отец сначала был горд тем, что помог "известному парню", но потом стал мучиться угрызениями совести, особенно когда видел, в кого превратился Дональд Трамп. Он попадал на страницы бульварной прессы и вел себя неподобающе с точки зрения Браунстайна, служившего во флоте во время Второй мировой войны и бывшего всю жизнь сторонником Демократической партии.

Сам Трамп в 2016 году в интервью NYT рассказал, что избежал службы в армии после того, как некий доктор, проведя обследование, обнаружил у него "пяточные шпоры" и составил соответствующее медицинское заключение. Имени врача Трамп тогда не смог вспомнить, заявив, что это было очень давно. При этом бизнесмен предположил, что у него остались некие документальные подтверждения этой версии. Позднее журналисты безуспешно пытались получить уточняющий комментарий в Белом доме.

Отметим, что в 1960-е годы существовало множество незаконных схем, позволявших сыновьям богачей и влиятельных персон "откосить" от армии и избежать смертельно опасной отправки во Вьетнам. Но Трамп сказал, что не прибегал к подобным услугам. "У меня не было влияния в то время, - сказал Дональд Трамп биографу Майклу Дантонио в 2014 году. - Я не имел никакой власти. Мой отец был бруклинским застройщиком, так что это было не так как сейчас".

Пресса и ранее не обходила вниманием тему покровительства Фреда Трампа своему отпрыску, хотя сам Дональд Трамп отрицал такой характер отношений с отцом. В октябре вышли публикации, в которых утверждалось, что Трамп получил от империи своего отца, по меньшей мере, 413 миллионов долларов. Причем значительная часть этих средств была платой за помощь Дональда, который помогал отцу уклоняться от уплаты налогов. А первый подарок от отца в размере 200 тысяч долларов Дональд получил в трехлетнем возрасте.

Миллиардер Дональд Трамп, которому сейчас 72 года, унаследовал свое состояние от отца, который начал строить дешевое жилье в нью-йоркских районах Бруклин и Куинс еще перед Второй мировой войной. Трамп вовремя догадался сменить вектор развития бизнеса и переключиться на дорогие офисные здания, отели, казино и гольф-клубы по всему миру. После победы на президентских выборах в США в 2016 году Трамп передал управление семейной компанией Trump Organization своим старшим сыновьям, однако остался ее владельцем.

Источник: NEWSru.com