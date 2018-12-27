﻿ Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России, Mixnews.lv

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил действие запрета на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, сообщается на сайте министерства.

«Принимая во внимание сложную ситуацию безопасности, все органы системы МВД продолжают работать в усиленном варианте несения службы. В том числе решением СНБО продлено действие ограничительных мер Госпогранслужбы [в вопросе] въезда в Украину мужчин — граждан России», — сказал Яровой.

Представитель МВД также подтвердил данные, которые ранее озвучила Госпогранслужба: за время действия режима военного положения на Украине (закончил действовать 26 декабря) в страну не выпустили более 1,6 тыс. граждан России, из них в областях с военным положениием — более 860. Яровой отметил, что за тот же месяц Россия не впустила на свою территорию 351 гражданина Украины.

30 ноября, через пять дней после введения военного положения в десяти областях Украины, президент Петр Порошенко объявил, что власти ввели запрет на въезд мужчин с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Исключения могут быть сделаны, если поездка носит «гуманитарный характер». ​Эти меры украинский лидер объяснил необходимостью, чтобы Москва «не формировала на Украине отряды частных армий». Это решение было принято после инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских корабля и более 20 моряков. Киев назвал это российской агрессией.

Россия в ответ отказалась вводить какие-либо ограничения в отношении граждан Украины. Президент Владимир Путин тогда заявил, что Москва, напротив, пойдет «по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет».

Источник: РБК