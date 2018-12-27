﻿ Forbes назвал самых неприбыльных актеров Голливуда, Mixnews.lv

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Американский Forbes назвал самых переоцененных голливудских актеров.

Как отмечает издание, этот перечень возглавил снявшийся в «Темной башне» Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара создатели картины получили только $1,1. Следующие две позиции достались Кристиану Бэйлу ($1,5) и Мэтту Деймону ($3,7), снявшихся в фильмах «Власть» и «Дэдпул 2» соответственно.

Немного смогли заработать и фильмы с участием Мелиссы Маккарти ($4,90), Риз Уизерспун ($5,20) и Дженнифер Лоуренс ($6).

Ранее Forbes назвал самых влиятельных женщин мира.