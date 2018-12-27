﻿ Назван ответственный за ЧП с самолетом Меркель, Mixnews.lv

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Немецкая авиакомпания Lufthansa обслуживала цифровую систему связи на правительственном лайнере канцлера Германии «Конрад Аденауэр», из-за неисправности которой Ангеле Меркель пришлось пропустить начало саммита G20. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет Бундесвера, к которому приписан самолет.

В отчете указано, что правительственный лайнер был модернизирован Lufthansa в 2009 году. С тех пор авиакомпания проводила мероприятия по его обслуживанию. В 2010 году Lufthansa обновила систему связи самолета, но не проинформировала пилотов и фирму-производитель Airbus об этом. В отчете говорится, что это стало причиной неспособности экипажа справиться со сбоем и повлияло на решение не продолжать полет на саммит G20 в Аргентине.

Инцидент с правительственным самолетом, на котором Ангела Меркель собиралась вылететь в Аргентину, произошел 29 ноября, в канун саммита G20 в Буэнос-Айресе, куда направлялась канцлер. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Кельна из-за неисправности. Меркель пропустила начало саммита. Ей пришлось вылететь в Аргентину обычным рейсом авиакомпании Iberia. После инцидента Минобороны Германии, которое обслуживает правительственные лайнеры, допустило покупку для канцлера новых самолетов типа A330 или A350, стоимостью от €200 млн до €300 млн.

Саммит «Двадватки» прошел в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Источник: РБК