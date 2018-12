﻿ Школьный автобус перевернулся в Индии: 35 детей пострадали, Mixnews.lv

В мире |

В индийском штате Химачал-Прадеш перевернулся автобус со школьниками. Как отмечает агентство ANI, ранения получили не менее 35 детей. Они все госпитализированы.

Причина ДТП неизвестна. На фото видно, что автобус перевернулся и с выбитыми стеклами лежит в кювете.

Судьба водителя транспорта пока также не известна.

#HimachalPradesh: 35 students injured in school bus accident near Lunj in Kangra; injured students admitted to a hospital pic.twitter.com/ctng6b8sMa