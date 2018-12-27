﻿ У церкви в Греции прогремел взрыв, Mixnews.lv

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У церкви в Греции прогремел взрыв

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В мире | 27 декабря 2018 года, 11:46

Двое человек ранены в результате взрыва у церкви Святого Дионисия в Афинах, передает Ekathimerini со ссылкой на полицию.

Самодельное взрывной устройство находилось в железном ящике. Его нашел служащий церкви и вызвал полицию. Взрыв прогремел во время переноса ящика с бомбой.

Пострадавшего полицейского отправили в больницу. Служащий церкви получил легкие ранения. Район вокруг церкви оцеплен.

Источник: ПОЛИТ.ру

Фото: ru.wikipedia.org

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