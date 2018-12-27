﻿ У церкви в Греции прогремел взрыв, Mixnews.lv

У церкви в Греции прогремел взрыв
В мире | 27 декабря 2018 года, 11:46
Двое человек ранены в результате взрыва у церкви Святого Дионисия в Афинах, передает Ekathimerini со ссылкой на полицию.
#Взрыв в Афинах, ранен полицейский— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 27 декабря 2018 г.
- У церкви в столице Греции сработало взрывное устройство. #Афина
Самодельное взрывной устройство находилось в железном ящике. Его нашел служащий церкви и вызвал полицию. Взрыв прогремел во время переноса ящика с бомбой.
Пострадавшего полицейского отправили в больницу. Служащий церкви получил легкие ранения. Район вокруг церкви оцеплен.
Источник: ПОЛИТ.ру
Фото: ru.wikipedia.org