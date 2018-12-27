﻿ 71-летний француз отправился в бочке через Атлантический океан, Mixnews.lv

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71-летний француз Жан-Жак Савин решил пересечь Атлантику в бочке, используя лишь силу океанских течений.

"Бочка" - укрепленная герметичная капсула, построенная из фанеры и покрытая смолой. В ней есть койка, умывальник, плита, место для хранения припасов и инвентаря.

Жан-Жак Савин отплыл с Иерро, самого маленького из островов Канарского архипелага, и рассчитывает достичь Антильских островов всего за три месяца.

По пути следования он будет разбрасывать специальные маркеры, наблюдение за которыми позволит ученым больше узнать об океанических течениях.

"Погода прекрасная, высота волн достигает 1 метра, и я двигаюсь со скоростью 2-3 км/ч", - сообщил француз AFP.

"На данный момент капсула ведет себя очень хорошо, и, если верить прогнозу, попутный ветер не изменится до воскресенья".

Жан-Жак Савин - бывший десантник, в прошлом работал лесником и пилотом. По его расчётам, он сможет преодолеть 4500 км до Карибов на своем судне благодаря одним лишь океанским течениям.

"Может быть, меня вынесет к Барбадосу, хотя мне бы очень хотелось, чтобы это был французский остров - Мартиника или Гваделупа, например", - пошутил он.

Источник: Русская служба BBC