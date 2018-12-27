﻿ В армию Германии предложили набирать солдат со всей Европы, Mixnews.lv

В армию Германии предложили набирать солдат со всей Европы (1)
Власти Германии изучают возможность привлекать граждан других стран Евросоюза для прохождения службы в немецкой армии, сообщил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.
"Мы здесь говорим, например, о медиках или о IT-специалистах", - приводит его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
При этом правительство Германии проконсультировалось с партнерами по ЕС, однако большинство стран, особенно восточноевропейских, "отреагировали сдержанно", отмечает газета.
В свою очередь уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс считает, что рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку сейчас в немецкой армии служат "много солдат с иностранными корнями и двойным гражданством".
Источник: ИнтерFaкс
Фото: Wikimedia Commons