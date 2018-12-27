﻿ В армию Германии предложили набирать солдат со всей Европы, Mixnews.lv

В армию Германии предложили набирать солдат со всей Европы (1)

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В мире | 27 декабря 2018 года, 15:58

Власти Германии изучают возможность привлекать граждан других стран Евросоюза для прохождения службы в немецкой армии, сообщил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.

"Мы здесь говорим, например, о медиках или о IT-специалистах", - приводит его слова газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом правительство Германии проконсультировалось с партнерами по ЕС, однако большинство стран, особенно восточноевропейских, "отреагировали сдержанно", отмечает газета.

В свою очередь уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс считает, что рекрутирование граждан стран ЕС в бундесвер "не станет чем-то особенным", поскольку сейчас в немецкой армии служат "много солдат с иностранными корнями и двойным гражданством".

Источник: ИнтерFaкс

Фото: Wikimedia Commons

Комментарии 1
Патриот меньше минуты назад
Уже бегу занимать очередь! Вот только под большим вопросом, кто и куда повернут стволы и в кого ещё стрелять будут?!
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