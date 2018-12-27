﻿ Правительство Украины одобрило "информационную стратегию" по Крыму, Mixnews.lv

Правительство Украины одобрило "информационную стратегию" по Крыму (7)

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В мире | 27 декабря 2018 года, 16:44

Правительство Украины утвердило "стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя" в надежде убедить общественность в том, что Киев продолжает бороться за "освобождение региона от оккупации". Проект стратегии, разработанный министерством информационной политики Украины, был представлен на заседании кабинета министров страны, пишет ТАСС.

"Документ позволит определить направления информационной политики для оккупированных территорий, а также будет сигналом, что Украина продолжает бороться за освобождение Крыма от оккупации", - заявила на заседании советник министра Юлия Каздобина.

По ее словам, в документе предусмотрены мероприятия, которые направлены на "формирование понимания незаконности оккупации Крыма", а также неизбежности его воссоединения с Украиной в будущем.

Стратегия, уверяла Каздобина, также призвана развенчать "мифы об истории и настоящем Крыма" и работать над созданием "новых каналов донесения информации до жителей оккупированных территорий".

Фото: m.government.ru

Комментарии 7
yes2 часа назад
это Куеву надо было думать башкой, что в Крыму живут люди и что в регион надо вкладывать строить мосты дороги, они за 50 лет даже очистительные народу не соорудили, и как крымчане ушли так так их сразу вспомнили лецимеры, кроме бандеровской блокады и подрывов ЛЭП они за 4 года ничего не сделали
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yes2 часа назад
Киев вынужден закупать газ по реверсу у стран ЕС. Причем в ноябре цена побила трехлетний рекорд — 339 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит Министерство экономического развития и торговли Украины. Для сравнения, средняя стоимость экспортного газа из России в Европу в 2018-м составила порядка 220 долларов за тот же объем.Друзья из ЕС всегда продадут Российский газ Вкраине совсем не дорого, ухахахах
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Лёлик1 час назад
Правительство Украины утвердило "стратегию информационной реинтеграции Крыма
+++ Современная форма украинского онанизма ...
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