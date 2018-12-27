﻿ Правительство Украины одобрило "информационную стратегию" по Крыму, Mixnews.lv

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Правительство Украины утвердило "стратегию информационной реинтеграции Крыма и Севастополя" в надежде убедить общественность в том, что Киев продолжает бороться за "освобождение региона от оккупации". Проект стратегии, разработанный министерством информационной политики Украины, был представлен на заседании кабинета министров страны, пишет ТАСС.

"Документ позволит определить направления информационной политики для оккупированных территорий, а также будет сигналом, что Украина продолжает бороться за освобождение Крыма от оккупации", - заявила на заседании советник министра Юлия Каздобина.

По ее словам, в документе предусмотрены мероприятия, которые направлены на "формирование понимания незаконности оккупации Крыма", а также неизбежности его воссоединения с Украиной в будущем.

Стратегия, уверяла Каздобина, также призвана развенчать "мифы об истории и настоящем Крыма" и работать над созданием "новых каналов донесения информации до жителей оккупированных территорий".

Фото: m.government.ru