﻿ Ради видео белорус спрыгнул со второго этажа и получил четыре перелома, Mixnews.lv

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Гражданин Белоруссии, переодетый в костюм Человека-паука, получил четыре перелома, спрыгнув с балкона на втором этаже ГУМа. Инцидент произошел вечером 26 декабря.

Мужчина залез на балкон на втором этаже и прыгнул с высоты 7 метров, в это время его товарищ снимал его на видео.

«После падения молодой человек расстегнул ширинку и пытался помочиться в углу. Думаю, что он был под воздействием препаратов, потому что от него не пахло алкоголем. Ведь врачи у него диагностировали четыре перелома на двух ногах, а он стоял как ни в чем не бывало!» — рассказал охранник ГУМа, ставший очевидцем прыжка.

Медики диагностировали у Человека-паука переломы голеностопного сустава и пяточной кости на обеих ногах.

По словам пострадавшего, решение зайти в ГУМ и прыгнуть с балкона были спонтанными. По его словам, они с другом просто гуляли по центру, а затем на него «что-то нашло», и он решил изобразить прыжок Человека-паука, однако не рассчитал высоту и неправильно сгруппировался.

Источник, фото: MK