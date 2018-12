﻿ В Вене совершено нападение на церковь: есть пострадавшие, Mixnews.lv

В мире |

Неизвестные совершили нападение на церковь в австрийской Вене. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадали от 8 до 15 человек.

Как пишет Kurier, два человека совершили налёт на церковь в районе Флоридсдорф, ограбили прихожан и скрылись с места происшествия.

В настоящее время подозреваемые разыскиваются.

На место происшествия прибыли антитеррористическое подразделение спецназначения EKO Cobra и антитеррористическая группа WEGA. В небе замечен вертолет подразделения EKO Cobra.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. В ведомстве призвали местных жителей избегать приближения к территории инцидента.