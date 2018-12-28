﻿ Франция закажет новые "флэшболы" для разгона протестующих, Mixnews.lv

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Министерство внутренних дел Франции объявило тендер на приобретение новой партии "флэшболов". Речь идет о крупнокалиберных травматических пистолетах, стреляющих резиновыми пулями.

По данным местных СМИ, в МВД намерены заказать более 1,7 тысячи единиц этого травматического оружия, которое используются, главным образом, для разгона демонстрантов, передает "Интерфакс".

В последнее время, на фоне протестных акций "желтых жилетов", использование "флэшболов" стали все активнее критиковать, поскольку они причиняют тяжелые травмы, отмечается в сообщении.

Ранее в декабре французский адвокат, представляющий интересы нескольких раненых во время протестных акций "желтых жилетов" в результате использования полицией "флэшболов" подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ходатайство с требованием временно запретить применение такого оружия при разгоне протестующих. Заявитель счел, что использование этих пистолетов нарушает статью 3 (запрещение пыток) и статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по защите прав человека. Однако ЕСПЧ 18 декабря отклонил этот запрос.

Международная организация "Репортеры без границ" выразила обеспокоенность в связи с применением французской полицией "флэшболов" во время акций "желтых жилетов" 8 декабря, поскольку резиновые пули попали в журналистов и фотографов, освещавших эти события. Некоторые из них теряли сознание, получали многочисленные переломы рук, после чего были отправлены в больницы.

"Флешболы" стреляют крупными резиновыми пулями, которые не проникают глубоко в тело, но в то же время обладают достаточным останавливающим действием. Во время акций протеста "желтых жилетов" в интернете регулярно появлялись фотографии людей, получивших очень серьезные травмы о "флэшболов". При этом многие из них утверждали, что не делали ничего плохого, однако полицейские все равно открыли по ним огонь.

Напомним, с 17 ноября во Франции начались массовые протесты автомобилистов против повышения цен и налогов на бензин. Символом протестующих стали светоотражающие желтые жилеты водителей. Впоследствии к автомобилистам присоединились французы, недовольные политикой властей в целом, и радикально настроенные активисты.

В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. В ходе протестных мероприятий погибли 10 человек, более 130 получили ранения, свыше 1700 были задержаны.

В результате власти Франции пошли на уступки "желтым жилетам", отказавшись от повышения налога на топливо. Также президент страны Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации 10 декабря объявил о чрезвычайном экономическом положении Франции и призвал прекратить беспорядки, наметив ряд мер по улучшению социально-экономического положения населения.

В частности, он заявил, что с 2019 года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Источник: NEWSru.com