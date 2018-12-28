﻿ Zero waste: японский художник превращает упаковку от продуктов в фигурки, Mixnews.lv

Zero waste: японский художник превращает упаковку от продуктов в фигурки

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В мире | 28 декабря 2018 года, 10:07

Японец по имени Харуки увлекается киригами — искусством изготовления фигурок из бумаги при помощи ножниц. Он адаптировал его к собственному стилю и использует в качестве материала упаковку от обычных продуктов, а результат чаще всего вдохновлен образами из поп-культуры.

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Результаты своих трудов японец публикует в твиттере, обычно совмещая изображения исходной упаковки и того, что из неё получилось.

Источник: Tjornal

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