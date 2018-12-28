﻿ Отец стюардессы купил 6 билетов на самолет, чтобы провести Рождество с дочерью, Mixnews.lv

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Американец по имени Хэл купил авиабилеты на шесть рейсов, чтобы провести Рождество со своей дочерью-стюардессой. Девушке выпало дежурство в канун праздника, и в течение суток она должна была обслуживать рейсы по всей стране.

Эта новость сначала опечалила отца девушки, однако он смог придумать выход из этой ситуации и нашел оригинальный способ провести католическое Рождество вместе. Мужчина собрался на работу к дочери и весь день летал вместе с ней.

Эту трогательную историю рассказал Майк Леви, мужчина, который летел рядом с Хэлом во время одного из рейсов.

"Я имел удовольствие сидеть рядом с Хэлом по пути домой. Его дочь Пирс была нашей стюардессой, которая работала в ночь на Рождество. Хэл решил провести праздник с нею. Поэтому он полетит сегодня и завтра на всех рейсах, которые будет обслуживать его дочь, по всей стране, чтобы быть рядом в Рождество. Какой фантастический отец!" - цитирует слова Леви сайт телеканала "Звезда".

Оказалось, что в Рождество в общей сложности Хэл и его дочь совершили шесть перелетов, после чего отправились праздновать Рождество домой, передает телеканал "360".

Источник: Tjournal

Фото из Facebook