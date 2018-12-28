﻿ Барак и Мишель Обама возглавили "рейтинг восхищения" в США, Mixnews.lv

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Барак и Мишель Обама возглавили "рейтинг восхищения" в США (7)

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В мире | 28 декабря 2018 года, 11:47

Бывший президент США Барак Обама стал первым в списке людей, вызывавших наибольшее восхищение у американцев в 2018 году. Такие данные опубликовала социологическая служба Gallup.

Сообщается, что 44-му главе Белого дома восхищение выразили 19% участников опроса.

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп оказался на втором месте — у него 13% голосов. Стоит отметить, что в этом рейтинге ему никак не удаётся обойти Обаму, который удерживает первенство уже 11 лет подряд.

А вот в списке женщин, которыми восхищаются американцы, в этом году произошли заметные изменения. Занимавшая несколько лет подряд первую строчку Хиллари Клинтон на этот раз уступила лидерство супруге Барака Обамы.

За Мишель Обаму проголосовало 15% респондентов. Второй стала знаменитая телеведущая Опра Уинфри. Хиллари оказалась лишь на третьем месте. Зато обошла нынешнюю первую леди США Меланью Трамп, которая заняла четвёртую строчку.

Источник: L!FE

Фото: ru.wikipedia.org

Комментарии 7
Т.е.4 часа назад
В Америке больше нечем восхищаться?

Атас!
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:D2 часа назад
Барак Обама возглавил "рейтинг восхищения" и в России. Для простых россиян восхищение вызывает способность Обамы, даже уже не будучи президентом США, до сих пор гадить и мочиться в подъездах и на лестничных клетках всех многоквартирных домов по всей России.
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Циля3 часа назад
8 лет мирного поступательного развития Америки, чего бы населению и не повосхищаться своим президентом.
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