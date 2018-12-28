﻿ Маколей Калкин предложил фанатам выбрать свое второе имя, Mixnews.lv

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Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин предложил своим поклонникам с помощью голосования выбрать ему новое второе имя. Он пообещал прислушаться к мнению большинства и официально изменить его в 2019 году, передает The Independent.

Сообщается, что 38-летний Маколей Карсон Калкин понял, что его имя звучит «очень по-ирландски», поэтому решил немного «украсить» его. °

Актер опубликовал на своем сайте пять необычных вариантов, среди которых: Маколей Калкин, Шарк Уик (Shark Week — название телешоу), Киран (имя его брата), ЗеМакРибИзБэк (TheMcRibIsBack — известный мем), Паблисити Стант (Publicity Stunt — в переводе означает «самопиар»).

Более 60 тысяч поклонников проголосовали за первый вариант и теперь в 2019 году актер станет Маколей Маколей Калкин Калкин.

«Мое новое второе имя было выбрано. Вы проголосовали и победитель ясен. А что, у моего нового имени приятное звучание!», - поделился Калкин.

Источник: Газета.ru