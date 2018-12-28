﻿ Макгрегор напоил целый паб в Дублине за свой счет, Mixnews.lv

Макгрегор напоил целый паб в Дублине за свой счет
В мире | 28 декабря 2018 года, 13:40
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор напоил целый паб в родном Дублине, сообщает издание Irish Mirror.
Отмечается, что Макгрегор раскошелился на напитки для посетителей на сумму около четырёх тысяч евро.
"Он никогда не забывал своих корней", — похвалил звёздного спортсмена совладелец заведения Лиам Флинн.
Он также выступил с опровержением информации, касающейся того, что Макгрегор может выкупить понравившееся ему заведение.
"Это лишь предположения. Если бы Конор когда-нибудь купил этот паб, это был бы успех", — добавил Флинн.
Источник: L!FE
Фото: ru.wikipedia.org