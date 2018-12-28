﻿ Макгрегор напоил целый паб в Дублине за свой счет, Mixnews.lv

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Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор напоил целый паб в родном Дублине, сообщает издание Irish Mirror.

Отмечается, что Макгрегор раскошелился на напитки для посетителей на сумму около четырёх тысяч евро.

"Он никогда не забывал своих корней", — похвалил звёздного спортсмена совладелец заведения Лиам Флинн.

Он также выступил с опровержением информации, касающейся того, что Макгрегор может выкупить понравившееся ему заведение.

"Это лишь предположения. Если бы Конор когда-нибудь купил этот паб, это был бы успех", — добавил Флинн.

Источник: L!FE

Фото: ru.wikipedia.org