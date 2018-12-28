﻿ Еврокомиссия в пять раз увеличит расходы на борьбу с "российской пропагандой", Mixnews.lv

Еврокомиссия в пять раз увеличит расходы на борьбу с "российской пропагандой" (14)

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В мире | 28 декабря 2018 года, 14:36

Евросоюз решил усилить противодействие российской пропаганде, сообщает "Радио Польши".

С начала 2019 года в Брюсселе направят больше средств и больше кадров на борьбу с "российской пропагандой". В 2018 году на эти цели было выделено 1 млн евро, в следующем году - 5 млн евро.

Группа, занимающаяся борьбой с российской дезинформацией, ранее насчитывала всего несколько сотрудников, а в 2019 году ее штат увеличится до 50 человек.

С призывом к более эффективной борьбе с российской дезинформацией в Брюссель несколько недель назад обратилась группа, состоящая из 60 экспертов из 20 стран, занимающихся вопросами безопасности.

Эксперты, которые подписали письмо для Европейской комиссии, отмечают, что в данной ситуации мобилизация сил и ресурсов просто необходима, особенно в контексте запланированных на май выборов в Европейский парламент.

Источник: Интерfaкс

Фото: pixabay.com

Комментарии 14
Гражданин латвии1 час назад
Хоть один факт дезинформации из России? Россия говорит только правду!!!!
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прохожий43 минуты назад
Не хилый бизнес придумал Брюссельский планктон. И это всё за наш счёт.
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Vladlen1 час назад
5 млн на 50 человек, раздербанят
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