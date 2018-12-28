﻿ Лавина на 40 минут накрыла мальчика под слоем снега, Mixnews.lv

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Во Французских Альпах спасли 12-летнего лыжника, который попал под лавину. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в среду, 26 декабря. Cнежная масса сошла по склону, когда мальчик ехал на лыжах. Лавина подхватила его и тащила по меньшей мере 100 метров. Он оказался погребен под слоем снега на высоте 2,4 тысячи метров.

Спасатели вылетели на место происшествия на вертолете. Надежды на то, что ребенок выжил, почти не было: считается, что продержаться под снегом дольше 15 минут практически невозможно. Вдобавок, у него не было лавинного передатчика, который помогает отыскать засыпанных лыжников.

Чтобы найти мальчика при помощи собаки-ищейки и откопать его из-под снега, понадобилось около 40 минут. Вопреки мрачным прогнозам, он оказался цел и невредим. Его спасло то, что снег не перекрыл доступ к воздуху.

"Мы можем назвать это чудом, — заявил капитан Патрис Риб, который участвовал в спасательной операции.

Источник: LENTA.ru

Фото: pixabay.com