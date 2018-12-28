﻿ Суд обязал немецкий телеканал извиниться за сериал, показавший поляков-антисемитов, Mixnews.lv

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Окружной суд польского города Краков вынес вердикт по громкому делу против немецкого телеканала ZDF, снявшего телесериал "Наши матери, наши отцы", где в невыгодном для поляков свете показана Армия Крайова (АК). В частности, некоторые сцены фильма указывают на то, что АК была причастна к геноциду евреев во время фашистской оккупации Польши.

В суд на немецкий телеканал подал 94-летний ветеран АК, бывший узник концлагеря в Освенциме и участник Варшавского восстания, которого поддержал Всемирный союз солдат АК. Они обвиняют немецкую сторону в нарушении личных прав, в частности, права на национальные идентичность, гордость и достоинство, а также свободу от риторики ненависти.

Итогом процесса, длившегося с 2016 года, стало решение, согласно которому производители сериала, немецкое, а также польское телевидение, показавшие фильм, должны разместить извинения и выплатить истцу компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тыс. злотых (5,4 тыс. долларов).

Сериал "Наши матери, наши отцы" в трех частях Польское телевидение показало в июне 2013 года, что спровоцировало волну споров в Польше и Германии из-за того, как в нем представлены поляки и проблема ответственности немцев за Вторую мировую войну.

В Польше картина критикуется за то, что партизаны АК представлены в ней как антисемиты, а ответственность немцев за эту войну и ее последствия практически нивелирована.

В конце июня 2013 года варшавская прокуратура отказалась вести расследование по факту публичного оскорбления польского народа в связи с демонстрацией фильма Польским телевидением. Сам телеканал пояснил свое решение показать сериал стремлением дать полякам возможность самим сформировать свое мнение о ней, а не опираться исключительно на оценки политиков и СМИ.

Источник: ТАСС

Фото: andcostrongwind.weebly.com