﻿ Суд обязал немецкий телеканал извиниться за сериал, показавший поляков-антисемитов, Mixnews.lv

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Суд обязал немецкий телеканал извиниться за сериал, показавший поляков-антисемитов (3)

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В мире | 28 декабря 2018 года, 17:15

Окружной суд польского города Краков вынес вердикт по громкому делу против немецкого телеканала ZDF, снявшего телесериал "Наши матери, наши отцы", где в невыгодном для поляков свете показана Армия Крайова (АК). В частности, некоторые сцены фильма указывают на то, что АК была причастна к геноциду евреев во время фашистской оккупации Польши.

В суд на немецкий телеканал подал 94-летний ветеран АК, бывший узник концлагеря в Освенциме и участник Варшавского восстания, которого поддержал Всемирный союз солдат АК. Они обвиняют немецкую сторону в нарушении личных прав, в частности, права на национальные идентичность, гордость и достоинство, а также свободу от риторики ненависти.

Итогом процесса, длившегося с 2016 года, стало решение, согласно которому производители сериала, немецкое, а также польское телевидение, показавшие фильм, должны разместить извинения и выплатить истцу компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тыс. злотых (5,4 тыс. долларов).

Сериал "Наши матери, наши отцы" в трех частях Польское телевидение показало в июне 2013 года, что спровоцировало волну споров в Польше и Германии из-за того, как в нем представлены поляки и проблема ответственности немцев за Вторую мировую войну.

В Польше картина критикуется за то, что партизаны АК представлены в ней как антисемиты, а ответственность немцев за эту войну и ее последствия практически нивелирована.

В конце июня 2013 года варшавская прокуратура отказалась вести расследование по факту публичного оскорбления польского народа в связи с демонстрацией фильма Польским телевидением. Сам телеканал пояснил свое решение показать сериал стремлением дать полякам возможность самим сформировать свое мнение о ней, а не опираться исключительно на оценки политиков и СМИ.

Источник: ТАСС

Фото: andcostrongwind.weebly.com

Комментарии 3
Лёлик2 часа назад
извиниться за сериал, показавший поляков-антисемитов
+++ Кино и немцы , так кто же тогда евреев убивал , инопланетяне что ли , поляки гнобили евреев вплоть до 50 х годов , не любит шляхта правду , ну а польский суд - это анекдот какой то ...
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Трын-трава1 час назад
Да вот тут проблема не в том, кто убивал евреев или русских, или поляков. Проблема в том, что сами эти евреи гроша ломаного не стоят. Как только человек декларирует свою принадлежность к определенной "нации", понятно, что он законченный идиот. Человек духовно развитый никогда не будет вступать в разные "нации".
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Нить2 часа назад
Показывающих ПОЛЯКОВ. Большинство с польскими фамилиями, и в особенности, на бывшей территории СССР, это евреи. Их можно определять по стремлении к власти.:)
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