﻿ Порошенко уличил Россию во вмешательстве в избирательный процесс, Mixnews.lv

Порошенко уличил Россию во вмешательстве в избирательный процесс (9)

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В мире | 28 декабря 2018 года, 17:37

Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия якобы начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс, передает «112 Украина».

«К сожалению, Россия начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем украинцы, однако только «на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции».

Ранее сообщалось, что в ЛНР назвали пиаром Порошенко заявление Киева о захвате «серой зоны».

Источник: Газета.ru
Комментарии 9
ё2 часа назад
Рано петя, рано.
3
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yes2 часа назад
пьяный гном, ток к вам не лезут, ток не говори что ваша дрошиба работают круче чем в СЩА Мелкобротании Германии, не смеши народ кловун
2
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.1 час назад
вот персонально к тебе кто то лезет? нет? тогда захлопни пасть,дешевый тролль.
4
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