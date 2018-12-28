﻿ Порошенко уличил Россию во вмешательстве в избирательный процесс, Mixnews.lv

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия якобы начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс, передает «112 Украина».

«К сожалению, Россия начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией», — сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем украинцы, однако только «на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции».

Ранее сообщалось, что в ЛНР назвали пиаром Порошенко заявление Киева о захвате «серой зоны».