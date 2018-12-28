﻿ Порошенко уличил Россию во вмешательстве в избирательный процесс, Mixnews.lv

Порошенко уличил Россию во вмешательстве в избирательный процесс (9)
В мире | 28 декабря 2018 года, 17:37
Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Россия якобы начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс, передает «112 Украина».
«К сожалению, Россия начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колонна, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции с Россией», — сказал Порошенко.
Он также подчеркнул, что никто не хочет мира больше, чем украинцы, однако только «на условиях международного права и национальных интересов Украины, а не на условиях капитуляции».
Ранее сообщалось, что в ЛНР назвали пиаром Порошенко заявление Киева о захвате «серой зоны».
Источник: Газета.ru
Рано петя, рано.
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пьяный гном, ток к вам не лезут, ток не говори что ваша дрошиба работают круче чем в СЩА Мелкобротании Германии, не смеши народ кловун
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вот персонально к тебе кто то лезет? нет? тогда захлопни пасть,дешевый тролль.
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