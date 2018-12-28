﻿ Снят запрет на въезд для российских мужчин на Украину, Mixnews.lv

Снят запрет на въезд для российских мужчин на Украину (11)
В мире | 28 декабря 2018 года, 20:55
Украина сняла запрет на въезд для мужчин из России, сообщает РИА «Новости».
В госпогранслужбе страны уточнили, что цели визита будут проверятся.
Запрет относится к въезду в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.
«Особое внимание мы обращаем на граждан 70-ти стран из перечня миграционного риска, въезжающих на Украину. Россия здесь на первом месте», — заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.
Он подчеркнул, что гражданам России для пересечения российско-украинской границы, кроме загранпаспорта, могут понадобиться и другие документы, подтверждающие цель визита в страну.
Фото: Twitter
Источник: Газета.ru
хряк это понял и чуть не обасрался, взял снял, крч трусливая тряпка это Потрох