﻿ Снят запрет на въезд для российских мужчин на Украину, Mixnews.lv

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Снят запрет на въезд для российских мужчин на Украину (11)

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В мире | 28 декабря 2018 года, 20:55

Украина сняла запрет на въезд для мужчин из России, сообщает РИА «Новости».

В госпогранслужбе страны уточнили, что цели визита будут проверятся.

Запрет относится к въезду в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

«Особое внимание мы обращаем на граждан 70-ти стран из перечня миграционного риска, въезжающих на Украину. Россия здесь на первом месте», — заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он подчеркнул, что гражданам России для пересечения российско-украинской границы, кроме загранпаспорта, могут понадобиться и другие документы, подтверждающие цель визита в страну.

Фото: Twitter

Источник: Газета.ru
Комментарии 11
Пионер2 часа назад
Неужели кто-то едет ещё на Украину? Лично для меня этой страны просто не существует!
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Пионер1 час назад
Опаньки, кто-то с России едет на заработки на Украину????Да скорее небо упадёт на Землю, чем кто-то с России поедет на Украину! Я учился в РПИ (РТУ) ещё в начале 90-х, так у меня в "домашнем чтении" по английскому ещё в те времена была статья- "Кризис на Украине"- уже тогда на Украине был глубокий экономический кризис, из которого она так и не вышла, развалили всё, просрали армию свою, развалили экономику, да я вообще бы за тридевять земель обходил эту территорию Украины, повторюсь- нет для меня этой страны, навсегда нет!
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yes2 часа назад
едут те кто взял взял Российское грахзданство, чтоб ездить на заработки. украинцам бы пришлось свои семья перевозить с вукраы на ПМЖ в РФ
хряк это понял и чуть не обасрался, взял снял, крч трусливая тряпка это Потрох
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