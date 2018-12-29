﻿ В Египте подорвали туристический автобус: есть погибшие, Mixnews.lv

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Трое туристов из Вьетнама и экскурсовод-египтянин погибли в результате подрыва туристического автобуса в египетской Гизе, недалеко от Каира. Еще 12 человек ранены, сообщает египетское министерство внутренних дел.

Как сообщили в министерстве, автобус наехал на самодельное взрывное устройство, спрятанное у дороги. Взрыв произошел около 18:15 по местному времени в 2,5 километрах от Пирамид.

По словам премьер-министра страны, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Он добавил, что автобус наехал на бомбу после того, как отклонился от заранее запланированного маршрута.

Туристы ехали к пирамидам, чтобы увидеть световое шоу, сообщает агентство Рейтер.

A roadside bomb hit a tour bus near the Giza Pyramids in Egypt, killing at least 2 people. pic.twitter.com/4oGAirIa82 — NBC News (@NBCNews) December 28, 2018

Ни одна из экстремистских организаций пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Обстановка в Египте напряжена: сейчас пик туристического сезона. Кроме того, копты, основное христианское меньшинство страны, готовятся встретить рождество седьмого января.

На египетском полуострове Синай уже много лет действуют организации исламских экстремистов, в частности отделение запрещенной в России группировки "Исламское государство" под названием "Вилайят Синай". В прошлом они осуществляли теракты, целью которых были иностранные туристы.

В 2015 году над Синаем потерпел катастрофу самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Погибли 224 человека - все, кто был на борту. Спустя восемь дней после крушения Владимир Путин запретил регулярные коммерческие авиарейсы в Египет.

11 апреля нынешнего года авиасообщение между Россией и Египтом было возобновлено.

Источник: Русская служба BBC