﻿ В Египте подорвали туристический автобус: есть погибшие, Mixnews.lv

Трое туристов из Вьетнама и экскурсовод-египтянин погибли в результате подрыва туристического автобуса в египетской Гизе, недалеко от Каира. Еще 12 человек ранены, сообщает египетское министерство внутренних дел.

Как сообщили в министерстве, автобус наехал на самодельное взрывное устройство, спрятанное у дороги. Взрыв произошел около 18:15 по местному времени в 2,5 километрах от Пирамид.

По словам премьер-министра страны, двое пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии. Он добавил, что автобус наехал на бомбу после того, как отклонился от заранее запланированного маршрута.

Туристы ехали к пирамидам, чтобы увидеть световое шоу, сообщает агентство Рейтер.

A roadside bomb hit a tour bus near the Giza Pyramids in Egypt, killing at least 2 people. pic.twitter.com/4oGAirIa82