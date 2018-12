﻿ Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если конгресс не выделит средства на строительство на ней стены, которая предотвратила бы поток нелегальных мигрантов в страну.

"Либо мы строим (заканчиваем) стену, либо мы закрываем границу", - написал президент США в "Твиттере".

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border......

В американском конгрессе уже почти неделю не могут прийти к согласию и утвердить финансирование ряда правительственных учреждений. Это привело к частичной остановке работы правительственных структур - так называемому шатдауну.

Демократы отказываются утвердить финансирование постройки стены на границе - Трамп обещал сделать это в ходе избирательной кампании, - а республиканцы без утверждения финансирования стены отказываются подписывать документ о выделении денег правительству.

Сотни тысяч федеральных служащих либо отправлены в неоплачиваемые отпуска, либо продолжают работу, не зная, когда получат плату за нее.

В четверг провели заседания обе палаты конгресса - они продлились всего несколько минут, и продвижения к окончанию "шатдауна" не было. Следующие заседания палаты представителей и сената пройдут в понедельник.

Через несколько дней начнет работу новый состав палаты представителей. По итогам последних промежуточных выборов в нем будет 235 демократов и 199 республиканцев. Сейчас у республиканцев 240 кресел, а у демократов - 195.

По конституции США это должно произойти 3 января. Соотношение сил в палате представителей изменится, однако за республиканцами останется сенат.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть границу, если обструкционисты-демократы не дадут нам денег на завершение стены и не изменят смехотворные законы о миграции, которые висят ярмом на нашей страна", - написал президент в пятницу.

We will be forced to close the Southern Border entirely if the Obstructionist Democrats do not give us the money to finish the Wall & also change the ridiculous immigration laws that our Country is saddled with. Hard to believe there was a Congress & President who would approve!