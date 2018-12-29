﻿ Apple запатентовала сгибающийся в обе стороны iPhone, Mixnews.lv

Apple запатентовала сгибающийся в обе стороны iPhone (2)
Компания Apple запатентовала модель iPhone, которая сможет сгибаться в обе стороны, пишет портал Patently Apple.
По данным портала, возможность сгибаться пополам в обе стороны отличает новинку от гибких моделей Samsung и Huawei.
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Компания представила на патент покрытие для экрана, которое выдержит многократные сгибания и будет передавать изображение. На него предполагается наносить жидкие полимеры, которые защитят от трещин и заломов.
Ранее корпорация Apple сократила заказы на производство новейших моделей смартфонов из-за низкого спроса на них. Вместо запанированных 70 млн устройств модели iPhone XR компания решила выпустить на треть меньше.
Источник: ПОЛИТ.РУ