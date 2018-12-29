﻿ Apple запатентовала сгибающийся в обе стороны iPhone, Mixnews.lv

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Apple запатентовала сгибающийся в обе стороны iPhone (2)

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В мире | 29 декабря 2018 года, 13:26

Компания Apple запатентовала модель iPhone, которая сможет сгибаться в обе стороны, пишет портал Patently Apple.

По данным портала, возможность сгибаться пополам в обе стороны отличает новинку от гибких моделей Samsung и Huawei.

Компания представила на патент покрытие для экрана, которое выдержит многократные сгибания и будет передавать изображение. На него предполагается наносить жидкие полимеры, которые защитят от трещин и заломов.

Ранее корпорация Apple сократила заказы на производство новейших моделей смартфонов из-за низкого спроса на них. Вместо запанированных 70 млн устройств модели iPhone XR компания решила выпустить на треть меньше.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 2
Коля43 минуты назад
Как бы не пытались придумать гнищийся смартфон, всё равно такие в обеход не войдут. Оптимальное пользование смартфоном либо плоским (как сейчас), либо проектор на поверхность чего либо, или 3D голограмма над поверхностью экрана. Всё что гнущиеся это движение в никуда.
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Patriot50 минут назад
Loti praktisks modelis, tikai nav zinàms cik ilgi vinu varès tà locìt.
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