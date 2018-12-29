﻿ Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз, Mixnews.lv

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Экипаж Международной космической станции встретит Новый 2019 год 15 раз, сообщил российский космонавт Олег Кононенко. Космонавт поздравил землян с наступающим Новым годом и пожелал им беречь этот мир и радоваться каждой минуте. Видео с поздравлением размещено на сайте «Роскосмоса».

«Приветствую всех россиян и всех жителей нашей планеты с борта Международной космической станции. Я и мои коллеги — экипаж 58-й экспедиции на МКС, провожаем 2018 год вместе с вами и с вами же вместе встретим Новый год целых 15 раз», — сказал Кононенко.

Он также поздравил коллег и всех причастных к созданию МКС с ее юбилеем: строительство станции на орбите началось 20 лет назад. «Благодаря их таланту и профессионализму в нашем космическом доме отработали уже 58 основных международных экспедиций, экипажи которых стали одной большой орбитальной семьей. Я счастлив быть членом этой семьи и поздравляю всех моих коллег с юбилеем», — добавил космонавт.

Олега Кононенко и его коллеги-канадцы Энн Макклейн и Давид Сен-Жак прибыли на МКС 3 декабря. Космический корабль «Союз МС-11» стартовал с космодрома «Байконур».