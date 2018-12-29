﻿ Россия запретила импорт алкоголя и сладостей с Украины, Mixnews.lv

Россия запретила импорт алкоголя и сладостей с Украины (2)
Россия ввела запрет на поставки ряда продовольственных товаров и сырья с Украины. В перечень запрещенных к ввозу товаров попали, в частности, пиво, овощи, фрукты и сладости. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - написал в своем твиттере премьер-министр Дмитрий Медведев.
В опубликованном документе содержится семистраничный перечень запрещенных к ввозу товаров. Из продуктов питания в него попали, в частности:
-пшеница
-подсолнечное масло
-рыба и икра осетровых
-шоколад, хлеб, мучные кондитерские изделия и пирожные
-овощи, фрукты и орехи
-солодовое пиво, вина, ликеры и другие спиртные напитки
-джемы и мармелад
Помимо этого Россия запретила ввоз с Украины моющих средств, обоев, бумаги, некоторого оборудования для сельского хозяйства, женских прокладок и тампонов, а также детских подгузников.
"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Импорт товаров, содержащихся в перечне, в 2018 году оценивается в 510 млн долларов, сообщили в пресс-службе минэкономразвития. Общий объем импорта украинских товаров с Украины в Россию в 2017 году составил почти 5 млрд долларов, отметили в ведомстве.
О том, что Россия намерена ввести дополнительные ограничения на ввоз товаров с Украины, Медведев заявил 23 октября.
Источник: Русская служба BBC