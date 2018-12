﻿ Умер обладатель премии "Оскар" за лучшую песню Норман Гимбел, Mixnews.lv

В мире |

В США в возрасте 91 года умер Норман Гимбел, автор текстов к песням Sway, I Got a Name и Killing Me Softly With His Song, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Гимбел скончался в своем доме в городе Монтесито (штат Калифорния) 19 декабря, но объявили об этом только в конце месяца.

Автор популярных песен родился в 1927 году в Бруклине в семье еврейских иммигрантов. Одной из его первых успешных работ стала песня Ricochet, популярность которой принес комедийный вестерн Ricochet Romance, вышедший в 1954 году.

Другую написанную им песню, Killing Me Softly with His Song, в разные годы исполняли Фрэнк Синатра, Майкл Джексон (в составе группы The Jacksons), Алиша Киз, а также Захар Май и Дима Билан.

В 1980 году он получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня» за композицию It Goes Like It Goes, а в 1984 году его включили в Зал славы авторов песен.

