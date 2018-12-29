﻿ Число погибших от цунами в Индонезии возросло до 431 человека, Mixnews.lv

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Число погибших от цунами в Индонезии возросло до 431 человека

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В мире | 29 декабря 2018 года, 19:13

Число погибших в результате цунами на островах Суматра и Ява выросло до 431 человека, пострадали 7,2 тысячи человек, сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

«431 человек погибли, 7200 человек получили ранения, 15 человек пропали без вести и 46 646 человек были перемещены», — написал он с твиттере.

Больше всего погибших было в провинции Бантен на острове Ява и провинции Лампунг на Суматре.

Ранее сообщалось, что в результате удара цунами погибли 222 человека. Специалисты полагают, что волну могли спровоцировать подводные оползни от извержения вулкана Анак Кракатау.

Источник: ПОЛИТ.РУ

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