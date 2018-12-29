﻿ Число погибших от цунами в Индонезии возросло до 431 человека, Mixnews.lv

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Число погибших в результате цунами на островах Суматра и Ява выросло до 431 человека, пострадали 7,2 тысячи человек, сообщил официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

«431 человек погибли, 7200 человек получили ранения, 15 человек пропали без вести и 46 646 человек были перемещены», — написал он с твиттере.

Hingga 29/12/2018 korban tsunami di Selat Sunda: 431 orang meninggal dunia, 7.200 orang luka-luka, 15 orang hilang, dan 46.646 orang mengungsi. Kerugian material antara lain 1.778 unit rumah rusak, 78 unit penginapan dan warung rusak, 434 perahu dan kapal rusak dan lainnya. pic.twitter.com/wVS9sNaFXf — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) December 29, 2018

Больше всего погибших было в провинции Бантен на острове Ява и провинции Лампунг на Суматре.

Ранее сообщалось, что в результате удара цунами погибли 222 человека. Специалисты полагают, что волну могли спровоцировать подводные оползни от извержения вулкана Анак Кракатау.

Источник: ПОЛИТ.РУ