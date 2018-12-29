﻿ СМИ: Ким Кардашьян хочет стать лучшей подругой Меган Маркл, Mixnews.lv

СМИ: Ким Кардашьян хочет стать лучшей подругой Меган Маркл
В мире | 29 декабря 2018 года, 20:20
Американская телезвезда Ким Кардашьян хочет завести близкую дружбу с супругой принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.
Как отмечается, она готовит дорогой подарок ее будущему ребенку — бриллиантовые украшения.
Подчеркивается, что таким образом Кардашьян надеется выделиться среди многочисленных почитателей и обратить на себя внимание Маркл.
По словам источника, это хороший способ сблизиться с королевской семьей Великобритании.
Источник: Газета.ру