﻿ СМИ: Ким Кардашьян хочет стать лучшей подругой Меган Маркл, Mixnews.lv

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Американская телезвезда Ким Кардашьян хочет завести близкую дружбу с супругой принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, она готовит дорогой подарок ее будущему ребенку — бриллиантовые украшения.

Подчеркивается, что таким образом Кардашьян надеется выделиться среди многочисленных почитателей и обратить на себя внимание Маркл.

По словам источника, это хороший способ сблизиться с королевской семьей Великобритании.

Источник: Газета.ру