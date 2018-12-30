﻿ Убийство главы российской нефтяной компании попало на видео, Mixnews.lv

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Убийство главы российской нефтяной компании попало на видео (2)

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В мире | 30 декабря 2018 года, 13:43

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент убийства учредителя нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалвы Шаляхова. Следственный комитет России опубликовал запись на YouTube-канале.

На видео видно, как Шаляхов заходит в лифт со своей спутницей. Спустя некоторое время двери лифта открылись, однако женщины там не было. В кабине находился мужчина, который добивал нефтяника. Лицо нападавшего скрывал капюшон куртки.

29 декабря стало известно, что убийство 61-летнего Шаляхова носило бытовой характер. Тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями туловища и головы было обнаружено в холле дома на улице Гарибальди. По подозрению в совершении этого преступления задержан любовник его жены.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Patriot1 час назад
Bardaks Krievijà. Labi, ka mès 1991 gadà izdzinàm no savas valsts Krievijas okupàcijas armiju un reźìmu.
9
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yes48 минут назад
во старый гномик, забыл как в юрмале мочканули? в том было в стиле 90ых )))))))
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