﻿ Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало, Mixnews.lv

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на телеканале «Беларусь 1».

Лукашенко подарил Путину картошку с президентского огорода. Четыре мешка корнеплодов разных сортов приготовлены по специальному заказу российского президента. Каждый сорт нужно готовить по-разному: запекать, жарить, делать пюре или драники.

«Президент России очень любит хорошее сало. Александр Григорьевич, зная об этом, привез еще и сало. Не то чтобы какое-то специально сделанное, а просто самое вкусное белорусское сало», — рассказала Эйсмонт.

Также пресс-секретарь отметила, что главы государств-членов СНГ получили в подарок от Лукашенко елочные игрушки ручной работы. Помимо этого, белорусский лидер подарил своим коллегам продукцию президентского бренда — конфеты, шоколад, водку и другие продукты.

29 декабря Путин пригласил Лукашенко принять участие в хоккейном матче на Красной площади, однако тот отказался. Президент Белоруссии пояснил, что ему нужно быть в Минске и закончить дела перед Новым годом.