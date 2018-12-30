﻿ Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало, Mixnews.lv

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Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало (12)

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В мире | 30 декабря 2018 года, 11:44

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт на телеканале «Беларусь 1».

Лукашенко подарил Путину картошку с президентского огорода. Четыре мешка корнеплодов разных сортов приготовлены по специальному заказу российского президента. Каждый сорт нужно готовить по-разному: запекать, жарить, делать пюре или драники.

«Президент России очень любит хорошее сало. Александр Григорьевич, зная об этом, привез еще и сало. Не то чтобы какое-то специально сделанное, а просто самое вкусное белорусское сало», — рассказала Эйсмонт.

Также пресс-секретарь отметила, что главы государств-членов СНГ получили в подарок от Лукашенко елочные игрушки ручной работы. Помимо этого, белорусский лидер подарил своим коллегам продукцию президентского бренда — конфеты, шоколад, водку и другие продукты.

29 декабря Путин пригласил Лукашенко принять участие в хоккейном матче на Красной площади, однако тот отказался. Президент Белоруссии пояснил, что ему нужно быть в Минске и закончить дела перед Новым годом.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 12
Latviešu Patriots3 часа назад
Tādam draņķim kā putinam ko dāvināt?! Pēc viņa Hāgas tribunāls raud!
9
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Nitj1 час назад
Razve jemu salo možno?
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yes2 часа назад
хохол и подарки? ))))))) они тока газ п*здили, страна ворюг и жмотов
4
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