﻿ AP: из-за кибератаки нарушен выпуск крупнейших газет США, Mixnews.lv

В американском штате Калифорния из-за кибератаки была нарушена работа типографии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, из-за инцидента приостановлена печать газет The Wall Street Journal, The New York Times и Los Angeles Times.

Как отмечается, речь идет о кибератаке с помощью компьютерного вируса.

При этом типография принадлежит Los Angeles Times.

Ранее сообщалось, что иранские хакеры предприняли кибератаку на американских чиновников.