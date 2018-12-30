﻿ Немецкий эксперт: Запад не способен перехватить российские ракеты "Авангард", Mixnews.lv

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Эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер заявил, что Запад не способен перехватить российский гиперзвуковой комплекс «Авангард». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, отражение удара «Авангарда» является очень сложной задачей.

Он также добавил, что комплекс представляет собой «абсолютно реальную угрозу».

Цимпер подчеркнул, что в настоящее время у западных стран нет средств противодействия «Авангарду».

Ранее СМИ сообщили о «панике» в США из-за «Авангарда».

Как сообщалось, Россия начала серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника СМИ, «Авангард» — это «новая реальность» для Запада. Об этом также упоминал президент России Владимир Путин, рассказывая о новейшем российском оружии во время послания к Федеральному собранию в минувший четверг.

Что известно об «Авангарде»?

По данным телеканала «Звезда», РС-26 (он же «Авангард», другое рабочее название — «Рубеж») представляет собой твёрдотопливную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) с усовершенствованным боевым оснащением и разделяющейся головной частью (РГЧ). Разработчиком ракеты выступил Московский институт теплотехники (МИТ).

«Авангард» является дальнейшим развитием проекта «Ярс». Командующий ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев на этапе разработки РС-26 сообщал, что новая ракета будет легче «Ярса». «Если мы говорим о подвижном грунтовом „Ярсе“, то у нас на сегодняшний день пусковая установка весит больше 120 тонн. На новой усовершенствованной ракете мы достигнем весовых характеристик до 80 тонн», — приводит слова генерала «Звезда».

Также Каракаев отмечал, что ракета будет запускаться с подвижного грунтового комплекса. Как и у комплексов «Тополь-М» и «Ярс», носителем ракеты был выбран белорусский тягач МЗКТ-79291, построенный по формуле 12×12.

На днях Сергей Каракаев более детально рассказал об уникальных возможностях «Авангарда». Основная особенность ракеты, по его словам, заключается в том, что она представляет собой планирующий крылатый блок. В отличие от традиционных боевых блоков МБР, которые достигают цели по баллистической траектории, «Авангард» совершает полёт на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Разработка также способна летать с гиперзвуковой скоростью. Всё это делает ее неуязвимой для любых средств ПВО и ПРО.

«Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны», — приводит слова Каракаева РИА Новости.

Также Каракаев рассказал, что корпус боевого блока «Авангарда» выполнен из композиционных материалов. Благодаря этому она способна противостоять аэродинамическому нагреву в несколько тысяч градусов и лазерному облучению.

Как пишет «Российская газета», скорость ракеты в 20 раз превышает число Маха (отношение скорости обтекания потоком объекта к местной скорости звука). При этом максимальная скорость боеголовок системы ПРО составляет 5 Махов.