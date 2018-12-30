﻿ Молния попала в кувейтский истребитель F-18, Mixnews.lv

Молния попала в кувейтский истребитель F-18 (3)
На кадрах можно увидеть вспышку молнии около кабины пилота.
Также на видеозаписи можно заметить, как пилот пригнулся из-за вспышки.
На кадрах можно увидеть вспышку молнии около кабины пилота.
Также на видеозаписи можно заметить, как пилот пригнулся из-за вспышки.
а тебе старый гном какое дело до СЩА? это твой хозяин, а не друг, друзьям дань не платят, скоро хозяин поднимит дань до 4% от ВВП и втюхает свой ржавый хлам 3 дорого, а ты как пигмей будешь рад этим бусам