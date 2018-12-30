﻿ Появилось видео удара молнии в кувейтский истребитель F-18, Mixnews.lv

В сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах можно увидеть вспышку молнии около кабины пилота.

Также на видеозаписи можно заметить, как пилот пригнулся из-за вспышки.