﻿ Появилось видео удара молнии в кувейтский истребитель F-18, Mixnews.lv

Появилось видео удара молнии в кувейтский истребитель F-18 (3)

В сети появилось видео удара молнии в истребитель F-18 ВВС Кувейта. Об этом сообщает РИА «Новости».

На кадрах можно увидеть вспышку молнии около кабины пилота.

Также на видеозаписи можно заметить, как пилот пригнулся из-за вспышки.

Комментарии 3
yes1 час назад
СЩА самое агрессивное государство на планете, от них одна война и разруха
а тебе старый гном какое дело до СЩА? это твой хозяин, а не друг, друзьям дань не платят, скоро хозяин поднимит дань до 4% от ВВП и втюхает свой ржавый хлам 3 дорого, а ты как пигмей будешь рад этим бусам
1
Ответить
yes1 час назад
то в истребитель то рядом с кабиной, пилот так ваще обасрался и кинул штурвал ещё б немного и катапультировался
1
Ответить
Patriot1 час назад
Visàs pasaules bagàtàkajàs valstìs ir amerikànu kara tehnika. Krievu Mig ir tikai Àfrikas armiju brunojumà.
5
Ответить