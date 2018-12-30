﻿ Момент крушения спасательного вертолета в ОАЭ попал на видео, Mixnews.lv

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Момент крушения спасательного вертолета в ОАЭ попал на видео

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В мире | 30 декабря 2018 года, 16:17

В cети появилось видео с места крушения спасательного вертолёта в северном эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ, об этом сообщает Arab News в "Твиттере".

По имеющейся информации, вертолёт выполнял операцию по транспортировке раненого туриста. На его борту находилось четыре человека, среди которых один иностранец и трое граждан ОАЭ. Все они погибли на месте.

Сообщается, что всё произошло на склонах горы Джебель Джаис — самой высокой точки ОАЭ, где в феврале 2018 года был открыт самый длинный зип-лайн-спуск в мире длиной 2,8 километра.

Источник: Life.ru
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