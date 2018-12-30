﻿ Появилось новое видео испытаний гиперзвукового комплекса "Авангард", Mixnews.lv

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Министерство обороны РФ показало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард», в том числе и видео из пункта, который осуществил запуск.

На видео изображается как сам запуск ракеты, так и кадры из пункта управления, из которого была отдана команда о пуске ракеты.

В их ходе были успешно подтверждены все тактико-технические данные системы. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

26 декабря по поручению президента России Владимира Путина Минобороны России провело успешный испытательный запуск ракеты комплекса «Авангард». По мнению Путина, запуск стал «отличным подарком стране к Новому году».

Впервые комплекс «Авангард» был представлен президентом РФ во время его обращения к федеральному собранию в марте 2018 года.

Оружие представляет собой крылатый блок. Стартуя с помощью баллистической ракеты, он способен достигнуть цели в плотных слоях атмосферы, превышая скорость звука примерно в 20 раз.

Эксперт из Немецкого авиационно-космического центра Дирк Цимпер заявил, что Запад не способен перехватить российский гиперзвуковой комплекс «Авангард». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что комплекс представляет собой «абсолютно реальную угрозу».

Цимпер подчеркнул, что в настоящее время у западных стран нет средств противодействия «Авангарду».

Ранее СМИ сообщили о «панике» в США из-за «Авангарда».