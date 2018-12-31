﻿ На Украине 31 декабря стартовала президентская избирательная кампания, Mixnews.lv

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Избирательная кампания по выборам главы государства официально стартовала на Украине в канун Нового года. В этот же день начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Она продлится до 3 февраля 2019 года.

Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая уже заявила о намерении участвовать в предвыборной гонке. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о желании баллотироваться на второй срок.

Согласно конституции, выборы президента Украины проводятся в последнее воскресенье марта пятого года полномочий главы государства. Многие политики и эксперты на Украине опасались, что президентские выборы отложат из-за введенного в ряде областей страны военного положения, однако, чтобы избежать спекуляции на этот счет, Верховная рада отдельным решением назначила дату выборов на 31 марта 2019 года.

Согласно утвержденному ЦИК календарному плану очередных выборов президента, регистрировать кандидатов комиссия должна в течение пяти дней со дня приема документов, а последним днем регистрации станет 8 февраля. При этом до 7 марта 2019 включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования. Соответственно, до 8 марта включительно Центризбирком сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.

Агитационный период для всех кандидатов начинается на следующий день после регистрации и завершается в 00.00 (01.00 мск) 30 марта 2019 года. Непосредственно голосование пройдет с 8.00 до 20.00 (с 9.00 до 21.00 мск) 31 марта.

ЦИК на основании данных окружных избирательных комиссий обязан до 10 апреля включительно установить результаты выборов по Украине.

Если ни один из кандидатов в день голосования не наберет более 50% голосов, то на 21 апреля 2019 года должен быть назначен второй тур. В таком случае, по предварительным подсчетам, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 1 мая включительно, а инаугурация новоизбранного президента пройти до 31 мая включительно.

По закону, кандидат на пост президента должен быть гражданином Украины, достичь 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать на Украине в течение десяти последних лет до дня выборов. Он может быть выдвинут для участия в выборах партией либо путем самовыдвижения. Также в ЦИК нужно внести денежный залог в размере 2,5 миллиона гривен (более 90 тысяч долларов).

На данный момент о желании баллотироваться на должность президента Украины заявили 17 претендентов. Среди потенциальных кандидатов - лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко; депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в украинской столице и рассчитывающая по разрешению руководства СИЗО выезжать в автозаке на встречи с избирателями; лидер движения "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, лидер Социалистической партии Илья Кива; соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Юрий Деревянко, а также мэр Львова Андрей Садовой.

По мнению украинских экспертов, ряд кандидатов — это представители конкретных партий, которые заранее мобилизуют электорат перед парламентскими выборами 27 октября 2019 года. Другие — это технические кандидаты. Их используют потенциальные лидеры предвыборной гонки для борьбы с ближайшими оппонентами.

Источник: РИА Новости