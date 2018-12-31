﻿ В Москве по подозрению в шпионаже задержан американец, Mixnews.lv

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Сотрудники ФСБ задержали в российской столице при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.

"Двадцать восьмого декабря в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Проводятся необходимые следственные действия.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Stroy Puls