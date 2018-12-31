﻿ В Москве по подозрению в шпионаже задержан американец, Mixnews.lv

В Москве по подозрению в шпионаже задержан американец (15)
В мире | 31 декабря 2018 года, 10:54
Сотрудники ФСБ задержали в российской столице при проведении шпионской акции гражданина США Пола Уилана, возбуждено уголовное дело, сообщил центр общественных связей ФСБ РФ.
"Двадцать восьмого декабря в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж". Проводятся необходимые следственные действия.
Источник: РИА Новости
Фото: flickr.com/Stroy Puls
так сказать с Новым Счастьем каклы!!