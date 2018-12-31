﻿ Опубликован рейтинг самых провальных авто 2018 года, Mixnews.lv

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Первым в этом списке оказался внедорожник Land Rover Defender. За прошедший год лишь 10 человек решили приобрести себе такой автомобиль, пишет SpeedMe.ru

Второе место в антирейтинге досталось люксовому седану Hyundai Genesis G90. Автомобиль стоимостью 70 тысяч долларов едва смог преодолеть отметку в 10 тысяч проданных экземпляров. Для сравнения — более доступный седан G80 разошёлся тиражом в 43 164 проданных автомобиля.

Тройку замкнул популярный в прошлом у россиян корейский внедорожник SsangYong Actyon. После обновления модели в 2016 году продажи неумолимо падали и достигли показателя в 169 проданных экземпляров.

Четвёртое место, по версии SpeedMe.ru, досталось Infiniti QX70, которому из-за низкого спроса даже пришлось уйти с российского рынка. Несмотря на большое количество достоинств, среди которых стильный спортивный дизайн, динамика, управляемость, богатство интерьера, всего 2289 покупателей остановили свой выбор именно на Infiniti QX70.

На пятую строчку рейтинга эксперты поставили Lincoln Continental. Американская марка всегда больше предназначалась для внутреннего рынка, эта модель нашла своего покупателя в Китае, хотя это не помогло ей избежать попадания в список с результатом в 8874 проданных экземпляра.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/lLee Mark