﻿ Опубликован рейтинг самых провальных авто 2018 года, Mixnews.lv

Опубликован рейтинг самых провальных авто 2018 года (1)
Первым в этом списке оказался внедорожник Land Rover Defender. За прошедший год лишь 10 человек решили приобрести себе такой автомобиль, пишет SpeedMe.ru
Второе место в антирейтинге досталось люксовому седану Hyundai Genesis G90. Автомобиль стоимостью 70 тысяч долларов едва смог преодолеть отметку в 10 тысяч проданных экземпляров. Для сравнения — более доступный седан G80 разошёлся тиражом в 43 164 проданных автомобиля.
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Автомобили Genesis получили награду рейтинга Top Safety Pick+ 2018. ⠀ Страховой институт дорожной безопасности Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) присвоил наивысшую категорию рейтинга Top Safety Pick+ для всей линейки моделей Genesis. Оценка результатов испытаний безопасности автомобилей проводилась с помощью теста на защиту при столкновениях в шести категория, который считается одним из самых строгих автомобильных испытаний. ⠀ ________________________________________ Мы всегда рады видеть Вас и ждём в нашем автосалоне на ул. Чернышевского 177/181 ежедневно с 9:00 до 20:00 #чернышевского177_181 #элвис #элвиспремиум #genesiselvispremium #саратов #энгельс#genesis #g70 #g80 #g90 #autolife#авто #genessisG70 #saratov #статус #вкус #дрифт #скорость #адреналин #жаждаскорости #акция #выгода #genessis90 #genesisg90 #genessisG80 #роскошь #autolife #автомобили #дженезис #навсехдорогах #NEWG90 #авто
Тройку замкнул популярный в прошлом у россиян корейский внедорожник SsangYong Actyon. После обновления модели в 2016 году продажи неумолимо падали и достигли показателя в 169 проданных экземпляров.
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ПРОДАН •SsangYong Actyon •2011 г •2.0(149), дизель, АТ, 4WD •Один владелец по ПТС •104 000 пробег •Цена 578 000₽ Юридическая чистота-мы осуществили все необходимые проверки и даём письменную гарантию. Техническая гарантия- независимая техническая экспертиза; Проверка лакокрасочного покрытия, коробки и двигателя. Проведена предпродажная подготовка силового агрегата, кузова и салона на все наши а/м. Наш автосалон оказывает полный спектр услуг: - Автокредитование, страхование - Возможен обмен по Trade-In - Индивидуальный подход к каждому клиенту #автомобилиспробегом#авто#продамавто#продажаавто#купитьавто#продаммашину#автоспробегом#продатьавто#трейдин#официальныйдилер#диагностика#автомобиль#официальныйдилер#внедорожник#купитьавтомобиль#автокредит#автодилер#ssangyongactyon#ssangyong
Четвёртое место, по версии SpeedMe.ru, досталось Infiniti QX70, которому из-за низкого спроса даже пришлось уйти с российского рынка. Несмотря на большое количество достоинств, среди которых стильный спортивный дизайн, динамика, управляемость, богатство интерьера, всего 2289 покупателей остановили свой выбор именно на Infiniti QX70.
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В России прекращены продажи кроссовера Infiniti QX70 На российском автомобильном рынке официально прекращены продажи кроссовера Infiniti QX70. Данная модель была практически полностью распродана местными дилерами марки. И, хотя, на некоторых региональных сайтах дилеров «Инфинити» в России QX70 еще присутствует, складские запасы данной модели подходят к концу. Данный кроссовер собирали на заводе Nissan в поселке Каменка, находящемся под Санкт-Петербургом. Для России QX70 выпускался с 3,7-литровым бензиновым двигателем на 333 лошадиные силы и 5-литровым «дизелем» на 400 и 420 «лошадок». Прямого преемника у QX70 в России не будет.
На пятую строчку рейтинга эксперты поставили Lincoln Continental. Американская марка всегда больше предназначалась для внутреннего рынка, эта модель нашла своего покупателя в Китае, хотя это не помогло ей избежать попадания в список с результатом в 8874 проданных экземпляра.
Источник: L!FE
Фото: flickr.com/lLee Mark